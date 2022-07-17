Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi

17.07.2022 14:59

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi Aralarında bebek mamalarının da bulunduğu bin 470 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş...

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi

Aralarında bebek mamalarının da bulunduğu bin 470 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürüne ele geçirildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallara yönelik denetimlerine devam ediyor. Periyodik olarak yapılan denetimlerini Şair Nabi Mahallesinde yürüten zabıta ekipleri, market ve bakkalların işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor.

Son denetimlerde ele geçirildi

Yapılan son denetimler esnasında ekiplerin dikkati sayesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunduğu fark edildi. Ürünlerin incelenmesiyle aralarında bebek maması, bakliyat ürünleri, çeşitli meşrubat ve atıştırmalıkların bulunduğu bin 470 ürün ele geçirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edilirken, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işyerlerine yönelik ise tutanak hazırlandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bin 470 ürün ele geçirildi - Son Dakika
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