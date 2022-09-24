ŞANLIURFA'DA, SOPALI 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, SOPALI 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA

24.09.2022 13:14

ŞANLIURFA'da, trafikte tartışan iki grup, sopalarla yol ortasında birbirlerine saldırdı.

ŞANLIURFA'da, trafikte tartışan iki grup, sopalarla yol ortasında birbirlerine saldırdı. Sürücülerin 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüler ve beraberindekiler, araçlarından inerek sopalarla birbirlerine saldırdı. Bir süre kavga eden iki grup, çevredekilerin araya girmesiyle ayrılarak araçlarına binip, bölgeden uzaklaştı. Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, SOPALI 'YOL VERME' KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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