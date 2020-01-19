Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

28 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Viranşehir ilçesinde 4, Ceylanpınar'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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