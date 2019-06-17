Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendi Fenerbahçe Naz Aydemir dahil 4 ismi resmen açıkladı Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı Avladıkları kirpilerle verdikleri poz pahalıya patladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]