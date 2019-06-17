Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
1 saat önce
ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK
propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 13 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Şanlıurfa
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