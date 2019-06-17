Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
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Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

1 saat önce

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama, System.String[]
ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.  
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 13 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa
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