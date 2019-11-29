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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen polis ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
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