Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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