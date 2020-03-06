Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama - Son Dakika

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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