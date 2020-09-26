Şanlıurfa'da sosyal mesafeli mezuniyet töreni - Son Dakika

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli mezuniyet töreni

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl Covid-19 pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak düzenlenen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Demir ile Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına gerekli uygun şekilde açık amfi tiyatroda düzenlenen mezuniyet töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik bir konuşma yaptı. Rektör Çelik konuşmasında, "Sevgili yeni mezunlarımız, bugün ortak bir sevinci, üniversitemizin mutlu ve gururlu gününü paylaşmak için buradayız. Geleceğin ümidi mezunlarımız, bugün bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Bugünden itibaren sizin yeni bir hayat serüveniniz başlıyor. Yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni süreç başlıyor. Şunu unutmayın ne iş yapıyorsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Kariyerinizde daima zora talip olun. Yeniliklere açık olun. Ülkemiz sizin gibi iyi yetişmiş gençlerle yükselecektir. Tüm bunları yaparken sosyal hayattan kopmayın. Çocuklarınız kitap okuyan, sanatın bir dalıyla mutlaka ilgilenen bireyler olarak yetiştirin. Harran Üniversitesi bu yıl 4 binden fazla mezun veriyor. Hocalarımızın hepsine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Sizleri yaşamınızın yeni dönemine en iyi dileklerimle uğurluyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Daha sonra Harran Üniversitesi 2019-2020 okul birincisi Zaınab öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Alissa, "Bugün 2019-2020 mezunlarını temsilen bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum. 16 yıllık öğrencilik hayatımda yaşadığım zorluklar karşılaştığım olumsuzlukların yanında bugün üniversite birincisi olarak anons edilmekten dolayı son derece mutluyum. Çalışmalarımın karşılığının böyle güzel bir derece ile sonuçlanmasından dolayı gururluyum. Hep bir hayalim vardı üniversite mezunu olmak, bugün hayalim Harran Üniversitesi sayesinde gerçekleşti. Bu nedenle her aşamada öğrencileri dinleyen öğrencilerin problemlerini dikkate alan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik hocamıza bütün öğrenciler adına teşekkür etmek istiyorum. Son olarak dünyada bütün mazlumlar mazlum milletlerin tek umudu haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizlere kucak açtığı için özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından okul birincisi Zaınab Alissa'ya plaketini Harran Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik verdi.

Harran Üniversitesinden bu yıl mezun olan öğrenciler için tertip edilen mezuniyet töreni, Covid-19'a karşı alınan birtakım önlemler doğrultusunda ve mezuniyet törenine katılmayı talep eden öğrencilerin sayısı dikkate alınarak gerçekleştirildi. Alanda oluşacak yoğunluğu engellemek adına mezun olan öğrenciler belirli gruplar halinde ve sınırlı sayılarda tören alanına alındı. Harran Üniversitesi mezuniyet törenine katılmak isteyen öğrencilerden oluşturulan başvuru formunu doldurmaları ve daha sonrasında da törene katılmadan önce güncel HES kodlarını birim sorumlularına göndermeleri istendi. Tören alanına gelen öğrencilerin HES kodları birim sorumluları tarafından kontrol edilerek ve ateşleri ölçülerek alana alındı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen saatlerde törenler gerçekleştirildi. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için yarımşar saatlik bir zaman dilimi verildi. Mezuniyet alanında gerekli tüm hijyen önlemleri alınarak sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildi. Program, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerine dekanları ve müdürleri tarafından plaketlerin verilmesinin ardından kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.