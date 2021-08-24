Şanlıurfa'da stajyer öğrencilerin parasını zimmetine geçiren personel tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nde staj yapan öğrencilere verilmesi gereken ücretleri zimmetine geçirdiği iddia edilen Mehmet Fatih Yüksel, tutuklandı. Yüksel'in, zimmetine geçirdiği paranın miktarının tespiti için araştırmaların sürdüğü bildirildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Bürosu ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olan Mehmet Fatih Yüksel'i, kurumda staj yapan öğrencilere verilmesi gereken ücretleri 'evrakta sahtecilik' yaparak kendi zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 19 Ağustos'ta gözaltına alındı. Polis, Yüksel'in kurum odasındaki çekmecesinde ise 50 bin TL bularak el koydu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Yüksel, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'evrakta sahtecilik' suçlamalarıyla tutuklandı.İl Sağlık Müdürlüğü'nde stajyerlere kişi başı 500 TL ücret ödendiği, Yüksel'in zimmetine geçirdiği paranın miktarının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.