Şanlıurfa'da stokçulara baskın - Son Dakika

Şanlıurfa kent genelinde un satışı yapan bayi ve depolara yönelik düzenlenen baskınlarda işletmelerin alış ve satış faturalarının yanı sıra stok ekstreleri kontrol edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bu milletin canını yakanların biz de canını yakacağız ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri, kent genelinde bulunan un bayileri ve depolara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri denetimler sırasında fabrika çıkış fiyatı ile depolardaki satış fiyatlarını tek tek kontrol etti. Stokçuluğun önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, şüpheli buldukları faturaları ve stok ekstrelerini kontrol ederek, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı.

Yapılan denetimlerde, un torbalarının son kullanma tarihleri de tek tek kontrol edildi. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnafa stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kent genelinde fahiş fiyat denetimi ve stokçulara yönelik çalışma başlattıklarını ve bu konuda zabıtalara talimat verdiğini anlatan Başkan Beyazgül, milletin canını yakan stokçuların canını yakacaklarını söyleyerek, "Biz zabıtalarımıza talimat vermişiz. Cumhurbaşkanımızın bu icraatı doğrultusunda aynı icraat Şanlıurfa'da da devam edecektir. Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların biz de canını yakacağız ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur. Biz bunu stokçulara söylüyoruz. Normal ticaret yapanlara saygımız var" diye konuştu.

Tüketici Zabıta Birimi ekiplerinin, kent genelinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA