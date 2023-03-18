Suya teslim olan otoparktaki 170 araç çıkartılırken, kayıp tır şoförü her yerde aranıyor - Son Dakika
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Suya teslim olan otoparktaki 170 araç çıkartılırken, kayıp tır şoförü her yerde aranıyor

18.03.2023 12:45

Şanlıurfa'da sağanak yağışla birlikte yaşanan sel felaketi nedeniyle sular altında kalan otoparktaki 170 otomobil çamurların içerisinden çıkarılırken, kaybolan tır şoförü Emin Ergün ise her yerde aranıyor. Çalışmalar sırasında, tırın parçalarına ulaşıldı.

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor.

Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor

BAZI BÖLGELERE KISMİ OLARAK SU VERİLİYOR

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise tankerlerle yapılan takviye suyla giderilmeye çalışılıyor. Sel nedeniyle içme sularındaki kirlilikten dolayı yapılan kesinti sonrası sabah saatlerinde kısmi olarak bazı bölgelere su verilmeye başlandı.

Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor

SU BASAN OTOPARKTAN 170 ARAÇ ÇIKARILDI

Selden yüzlerce aracın hasar gördüğü kentte, Şanlıurfa Müzesi yanındaki su basan otoparktan 170 araç da ekipler tarafından çıkarıldı. Araçları otoparktan çıkarılanlar, yetkililere teşekkür etti. Araçların ekiplerce hasar tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor

KAYIP TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan tır şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Bölgede bu akşam beklenen sağanak için de halk, park halindeki araçlarını battaniye ve bezler ile örterek önlem almaya çalışırken, deprem nedeniyle çadırlarda kalanlar ise güvenli alanlara ve yakınlarının yanına yerleşti.

İşte bölgeden kareler;

Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
Kaynak: DHA
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Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suya teslim olan otoparktaki 170 araç çıkartılırken, kayıp tır şoförü her yerde aranıyor - Son Dakika
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