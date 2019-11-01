Şanlıurfa'da su borcu olanlara taksit imkanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne su borcu olan aboneler için taksit imkanı sağlandı. Aboneler borçlarını gecikme faizi alınmaksızın 6 ile 12 aylık taksitlere bölebilecekler.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile yapılan protokol gereği su abonelerine önemli bir fırsat sunuldu. Bu çerçevede su borcu biriken vatandaşların belirtilen bankalara ait kredi kartları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne ait veznelere gidilerek biriken su borçlarına kredi kartlarına yapılacak 6 ile 12 aylık taksitlendirmelerden gecikme faizi alınmayacak. - ŞANLIURFA