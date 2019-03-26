Şanlıurfa'da Su Borusu Patladı
1 saat önce
Şanlıurfa'da içme suyu borusu patladı.
Şanlıurfa'da içme suyu borusu patladı.
Mehmetçik Mahallesi'nden geçen borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Borudan çıkan tazyikli su, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri boruyu onardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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