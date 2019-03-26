Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Su Borusu Patladı

Şanlıurfa'da Su Borusu Patladı

1 saat önce

Şanlıurfa'da içme suyu borusu patladı.

Şanlıurfa'da Su Borusu Patladı, System.String[]
Şanlıurfa'da içme suyu borusu patladı.

Mehmetçik Mahallesi'nden geçen borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Borudan çıkan tazyikli su, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri boruyu onardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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