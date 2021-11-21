Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Abdurrahman Dede Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Büşra Hamur, su dolu çukura düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından yaklaşık bir metre derinliğindeki çukurdan çıkarılan Hamur, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Büşra, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da su dolu çukura düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

Son Dakika

Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!