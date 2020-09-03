Şanlıurfa'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Figen Altunkaynak (25) idaresindeki 25 LZ 938 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 42. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Altunkaynak, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika