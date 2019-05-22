Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Su Kesintisi Uyarısı

Şanlıurfa'da Su Kesintisi Uyarısı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, bakım onarım çalışması nedeniyle bazı merkezlerde ve kırsal mahallerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Şanlıurfa'da Su Kesintisi Uyarısı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, bakım onarım çalışması nedeniyle bazı merkezlerde ve kırsal mahallerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bazı mahalleler ile Hilvan Ceza İnfaz Kampüsü ve Şanlıurfa GAP Havalimanı'na yapılacak "Enerji Nakil Hattı Bakım-Onarım" çalışmasından dolayı zorunlu su kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu. ŞUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23 Mayıs saat 09.00 -18.00 arasında Akziyaret Grup İçme Suyu bölgesinde 'Enerji Nakil Hattı Bakım-Onarım' çalışmasından dolayı Akziyaret grubuna bağlı köyler, havaalanı ve cezaevine su verilemeyecektir. Bu zorunlu aksaklık nedeniyle vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını belirtir, olası olumsuzluklardan dolayı özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Yaşam
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