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Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi'nde Kazak ailesinin 15 aylık kızı Nurbanu Kazak, evde su dolu kovaya düştü.

Ailesi tarafından kovadan çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
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