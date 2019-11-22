Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi'nde Kazak ailesinin 15 aylık kızı Nurbanu Kazak, evde su dolu kovaya düştü.
Ailesi tarafından kovadan çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz