Şanlıurfa'da şubat ayı meclis toplantısı başladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşti.



Meclis açılış konuşmasında ocak ayında yaşanan Elazığ depremi, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve uçak kazasına dikkat çekilerek bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül açılış konuşmasında, "Ülkemiz geçtiğimiz dönemde bazı felaketler geçirdi. Elazığ'daki deprem nedeniyle hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bütün milletimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 10 kişilik kurtarıcı bir ekibi Elazığ'a gönderdik. Ekibimiz, iki anne ve üç tane çocuğu canlı olarak kurtardılar ve geçen günde ise beni ziyarete geldiler makamda teşekkürlerimi sundum. Biz de Elazığ depreminin hemen akabinde bir kısım belediye başkanlarımızla beraber Elazığ'ı ziyaret ettik. Elazığ'da ihtiyaçları sorduk ve sonra ise bazı yerleri gezerek istişarelerde bulunduk. Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımız oldu bu nedenle hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Bir uçağımız kaza geçirdi aynı şekilde burada da hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum. Dileriz ki ülkemizde bundan sonra bu tür felaketler yaşamasın, şubat ayı inşallah daha güzel ve sıkıntısız geçer dileğimiz ve ümidimiz budur. Şubat ayı meclis toplantımız hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşen Şubat ayı birleşimi 1. oturumunda meclis üyeleri tarafından verilen önergeler oy birliğiyle gündeme alındı. - ŞANLIURFA