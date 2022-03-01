Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı

01.03.2022 17:03
Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şubat ayında çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şubat ayında çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli ile "uyuşturucu madde", "yağma", "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlara karışan 21 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4,61 gram eroin, 5,66 gram metamfetamin, 194 hap, 308,43 gram Afgan macunu, 9 sikke, kurusıkı tabanca ile 38 mermi ve çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Takibe alınan otomobilden eroin çıktı Takibe alınan otomobilden eroin çıktı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Hisarcık, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
17:02 Rus komplo teorisyeninden ilginç açıklama: Putin ve ailesi nükleer savaş ihtimaline karşı Sibirya'da gizli sığınaklarda kalıyor
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement