Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı

31.03.2022 17:44
Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı

Şanlıurfa'da cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyon sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'da cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, operasyon sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2020 yılında cinayet suçundan firari olan aynı zamanda bir çocuk cinsel istismarı ile 3 yaralama suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. JASAT tarafından başarılı operasyonla yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon

Şanlıurfa, Araştırma, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da suç makinesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement