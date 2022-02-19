Üye Girişi
Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi

19.02.2022 00:40

Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi suda KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü.

Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi suda KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Vatandaşlar, karar emeği geçenlere teşekkür ederek, indirimlerin devam etmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim açıklamaları sonrası birçok ilde olduğu gibi Şanlıurfa'da indirimlerde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, su fiyatlarında KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini duyurdu. Beyazgül, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 oranında indirim yaptıklarını duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Enflasyon Tedbirleri' kapsamında su kullanım bedelinde uygulanacak indirimin hayırlı olmasını diledi.

Karar sonrası vatandaşlar, belediyenin KDV indirimi için emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar, elektrik ve gıda ürünlerine de indirimlerin yapılmasını istedi.

Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi
Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi
Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi Son dakika haberi: 'Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de Son dakika haberi: "Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında 2 sanığa zorla getirme kararı Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında 2 sanığa zorla getirme kararı

Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 00:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da suda 'KDV indirimi' sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement