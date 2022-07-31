Şanlıurfa'da koyun otlatan Mahmut, sulama kanalına düştü

Olay, akşam saatlerinde, Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arazide koyun otlatan Mahmut Devizan, ayağı kayınca bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Devizan kısa süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve sualtı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada Mahmut Devizan'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin sabah saatlerinde arama çalışmasına devam edecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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