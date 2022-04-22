Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

22.04.2022 12:52
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise aranıyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise aranıyor.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan 06 DC 6939 plakalı araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın ağarmasıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler de su altında tarama faaliyetlerine başladı.

Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişinin de durdurulduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.

Araçta cesetleri çıkarılan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, öğle vakti toprağa verildi.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

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Arama Kurtarma, Şanlıurfa, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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