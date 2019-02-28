Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen At Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen At Kurtarıldı

1 saat önce

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'da tarla sulamasında kullanılan kanala düşerek yaralanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen At Kurtarıldı, System.String[]
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'da tarla sulamasında kullanılan kanala düşerek yaralanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanalda sıkışan atı, bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Çamura bulanan ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi. At sahibi vatandaş, atını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

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