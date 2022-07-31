Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

31.07.2022 20:41
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Merkez Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mahmut Davizan (14), sulama kanalı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler su altından ve su yüzeyinden arama çalışması başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
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