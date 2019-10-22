Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Miyanlı Mahallesi'nde ikamet eden Begeç ailesinin iki yaşındaki oğlu Emrullah Begeç, evlerinin yakınından geçen sulama kanalının çevresinde oynarken kanala düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, su altı polisi ve sağlık ekipleri geldi.

Polisler, kanalda yaptıkları aramalarda küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cesedi, Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.