Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu - Son Dakika

Sudan çıkarılan Yüksel'in cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Akıntıya kapılan Yüksel, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa 'da sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi.

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