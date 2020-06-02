Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu - Son Dakika

Çalışır'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekiplerine bildirdi.

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