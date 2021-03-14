Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mülkveren Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Keser, su almaya çalıştığı sırada bahçesinin kenarından geçen kanala düştü.
Olayı gören çevredekiler, Keser'i kurtarmak için çalışma başlattı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Keser, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keser'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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