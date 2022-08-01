Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesinde meydana geldi. Koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılmıştı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, iki gündür sürdürdüğü arama çalışmaları çerçevesinde Davizan'ın cesedini kaybolduğu Şeyh Çoban Mahallesi'nin 20 kilometre uzağında bulunan Anaz Mahallesi'nde buldu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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