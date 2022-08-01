Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

01.08.2022 17:39
Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesinde meydana geldi. Koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek dün sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılmıştı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, iki gündür sürdürdüğü arama çalışmaları çerçevesinde Davizan'ın cesedini kaybolduğu Şeyh Çoban Mahallesi'nin 20 kilometre uzağında bulunan Anaz Mahallesi'nde buldu. Sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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