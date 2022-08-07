Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

07.08.2022 20:50
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Haliliye ilçesi kırsalı Karaali Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir (20) akıntıya kapıldı.

Gençlerin kaybolması üzerine çevredekiler ihbarda bulundu.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gençlerin bulunması için su altında ve su yüzeyinde arama çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu - Son Dakika
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