Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu, System.String[]

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Ali Çiftçi (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri de dışarıdan destek veriyor.

Ali Çiftçi, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız
"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]