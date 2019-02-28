Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Sıkışan At Kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşerek ters dönen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, atı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.



Bitkin düşen ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı

Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı

Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor