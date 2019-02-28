Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Sıkışan At Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Sıkışan At Kurtarıldı

7 dakika önce

Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Sıkışan At Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşerek ters dönen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, atı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.

Bitkin düşen ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Merkez, İtfaiye, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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