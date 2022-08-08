Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor

08.08.2022 11:42

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 genci arama çalışmaları sürüyor.

Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin suya girdiği 10 kilometrelik alanda tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, su altında ve üstünde arama yapıyor.

Suda kaybolan gençlerden İsa'nın amcası Halil Topdemir, AA muhabirine, kayıp haberini dün gece aldıklarını söyledi.

Ekiplere desteğinden dolayı teşekkür eden Topdemir, aramalardan henüz bir sonuç çıkmadığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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