Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
1 saat önce
Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.
Serinlemek amacıyla dün merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Ali Çiftçi'yi (18) bulmak için suyun debisi düşürüldü.
AFAD, Jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Çiftçi'nin cesedi, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu.
Sudan çıkarılan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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