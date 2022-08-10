Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

10.08.2022 22:27
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan İsa Topdemir'den sonra Halil Gültekin'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan İsa Topdemir'den sonra Halil Gültekin'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı. Aramalar çerçevesinde Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İsa Topdemir'in (20) cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde bulunmuş, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek defnedilmişti.

Cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

4 gündür süren arama çalışmaları sonunda Halil Gültekin'in cesedi, suya girdiği bölgenin 25 kilometre uzağındaki Meydankapı Mahallesi'nde bulundu. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halil Gültekin ve İsa Topdemir, Şanlıurfa'da 7 Ağustos tarihinde sulama kanalına girdikten sonra kaybolmuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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