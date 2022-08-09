Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Aramalar çerçevesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İsa Topdemir'in cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gençten birinin cesedi bulundu - Son Dakika

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