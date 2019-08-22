Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu

49 dakika önce

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Serinlemek amacıyla merkez Haliliye ilçesi Mamuca Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına girdikten sonra dün kaybolan Suriyeli Habip El Mehmet'i (25) bulmak için suyun debisi düşürüldü.

AFAD, Jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Mehmet'in cesedi, kanala düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde dün sulama kanalına giren Suriyeli genç kaybolmuştu.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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