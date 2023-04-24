Bir düğüne davetli olarak katılan adam, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 48 yaşındaki Abdullah Akcan, akrabası olan muhtar Salih B.'nin oğlunun sünneti için davetli olarak Şekerköy'e gitti.

BAŞINDAN VURULDU

Diğer davetlilere birlikte sandalyede oturarak halayı izleyen Akcan, nereden geldiği belirlenemeyen merminin başına isabet etmesi sonucu yere düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Akcan'ın ölümüne neden olan silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan düğün sahibi muhtar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.