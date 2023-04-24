Bir düğüne davetli olarak katılan adam, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bir düğüne davetli olarak katılan adam, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

24.04.2023 10:53
Bir düğüne davetli olarak katılan adam, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da davetli olarak katıldığı sünnet düğününde kimlerce ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunun başına isabet ettiği Abdullah Akcan, hastanelik oldu. Akcan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren ekipler, şahsın ölümüne neden olan silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 48 yaşındaki Abdullah Akcan, akrabası olan muhtar Salih B.'nin oğlunun sünneti için davetli olarak Şekerköy'e gitti.

BAŞINDAN VURULDU

Diğer davetlilere birlikte sandalyede oturarak halayı izleyen Akcan, nereden geldiği belirlenemeyen merminin başına isabet etmesi sonucu yere düştü.

Davetli olarak gittiği düğünde maganda kurşunuyla öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Akcan'ın ölümüne neden olan silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan düğün sahibi muhtar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir düğüne davetli olarak katılan adam, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti - Son Dakika


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