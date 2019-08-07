Şanlıurfa'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:02 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Birecik Adliyesinde görevli Diyar Demirtuğ'un (42) işe gitmemesi üzerine Meydan Mahallesi
'ndeki evine giden mesai arkadaşları, kapının da açılmamasının ardından durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Demirtuğ'un hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede, Diyar Demirtuğ'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demirtuğ'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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