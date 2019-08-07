Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.
Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.
Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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