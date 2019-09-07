Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
30 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine doğru gitti.
Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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