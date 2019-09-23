Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

9 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan jeneratör ve lojistik malzeme yüklü 10 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:23 Kaynak: AA
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