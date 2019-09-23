Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan jeneratör ve lojistik malzeme yüklü 10 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor