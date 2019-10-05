Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.


Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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