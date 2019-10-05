Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
48 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:38 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
MEB, Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili haberleri yalanladı Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi