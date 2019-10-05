Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

48 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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