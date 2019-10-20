Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

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