Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:54

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla ilçe halkı protesto yürüyüşü düzenledi. Polis müdahalesiyle dağılan grup, şüphelinin tutuklandığını öğrendi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Suriyeli fırıncı F.K.'nın (21), 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı. İlçede toplanarak yürüyüş yapıp oturma eylemi gerçekleştiren gruba polis tarafından müdahale edilirken, şüphelinin ise sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Olay, 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir fırında çalışan F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklandı.

Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı

OLAYIN DUYULMASIYLA İLÇE AYAĞA KALKTI

Kısa sürede, yaşanan istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi. Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı

POLİS, GRUBA MÜDAHALEDE BULUNDU

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulundu. Ancak grubun eylemlerine devam etmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, grubu dağıtmak için TOMA ile müdahalede bulunurken, bazıları ise polis araçlarına taşlarla saldırdı. Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı. Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Hisarcık, Bozova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Suriyeli fırıncı çocuğa istismarda bulundu, tutuklandı - Son Dakika


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