Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
Yeşildirek Mahallesi'nde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Selva Hinedi'nin katil zanlısının yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli I.H'nin Hayati Harrani Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Merkez Haliliye ilçesinde dün Suriye uyruklu Selva Hinedi (22), göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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