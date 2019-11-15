Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında...
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında... - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında...

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında..., System.String[]

Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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