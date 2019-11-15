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Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında...
6 saat önce
Şanlıurfa'da, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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