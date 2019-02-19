Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Taciz İddiası

Şanlıurfa'da Taciz İddiası

54 dakika önce

Şanlıurfa'da, motosikletiyle geçtiği güzergahlardaki kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da Taciz İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'da, motosikletiyle geçtiği güzergahlardaki kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir hafta içerisinde çeşitli caddelerde motosikletli bir şahsın kadınları, yanlarından geçtiği sırada elle taciz ettiği ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, çalışma başlattı.

Taciz olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 30 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, başında kask da bulunan şüphelinin U.T (40), olduğunu tespit etti.

Şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının kapkaç suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2 Şubat'ta tahliye olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel
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